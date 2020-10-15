بسبب تغريدة حول نجل “جون بايدن” .. “تويتر” يغلق حساب السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض

أعلن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” أن “تويتر” أغلق الحساب الشخصي لسكرتيرة البيت الأبيض “كايلي ماكناني” بعد نشرها تقريرا بشأن مزاعم فساد متعلقة بنجل مرشح الديمقراطيين لانتخابات الرئاسة “جون بايدن”، بحسب صحيفة “ذا إندبندنت”.

وأوضح “ترامب” أنه تم إغلاق الحساب بعدما شاركت “ماكناني” قصة صحفية حول مزاعم أنشطة فساد لـ”هانتز بايدن” -نجل مرشح الديمقراطيين للرئاسة الأمريكية- في أوكرانيا.

وأضاف الرئيس الأمريكي مستنكراً: “أغلقوا حساب السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض لأنها تنقل الحقيقة، لقد علمنا للتو من خلال الوثائق التي نشرتها صحيفة نيويورك بوست أن جون بايدن يكذب بشكل صارخ حول تورطه في المعاملات التجارية الفاسدة لابنه”.

وتستعد الولايات المتحدة لإجراء انتخابات الرئاسة في مطلع الشهر المقبل.