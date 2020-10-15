خلال العام الحالي.. “الصحة” : أكثر من 20 مليون مكالمة تلقاها مركز “937”

كشفت وزارة الصحة، أن مركز 937 تلقى أكثر من 20 مليون مكالمة ،منذ بداية العام الحالي 2020م حتى الآن.

وأوضحت الوزارة أن الخدمات التي قدُمها المركز خلال هذه الفترة على سبيل المثال لا الحصر 5.1 ملايين مكالمة للاستشارات الطبية، و 1.3 مليون بلاغ، فيما بلغ عدد الاستفسارات 5.4 ملايين استفسار، و1.4 مليون اتصال لحجز المواعيد للمراكز الصحية، ومليونين اتصال لاستفسارات خاصة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)” .

يُشار إلى أن مركز 937 يعمل فيه أكثر من 3000 موظف أخصائي خدمة عملاء وطبيب عبر القنوات المختلفة (هاتفية، تواصل اجتماعي، البريد الإلكتروني، التطبيقات الإلكترونية، الدردشة الفورية في موقع الوزارة) .

ويعمل المركز على مدار اليوم بكل قنواته التالية ” الإتصال الهاتفي على الرقم الموحد 937 – تويتر @saudimoh937 – البريد الإلكتروني[email protected] – الدردشة الفورية الموجودة في موقع وزارة الصحة الرسمي – تطبيق إشارة لذوي الإعاقة السمعية ( الصم وضعاف السمع )- الشات بوت (الدردشة التفاعلية) عبر واتساب المركز على الرقم920005937 ” .

ويقدم المركز عدة خدمات للمستفيدين منها: ( خدمة الاستشارات الطبية مع أطباء أكفاء ، خدمة حجز المواعيد للمراكز الصحية الأولية ، خدمات مواعيد عيادات الإقلاع عن التدخين ، الدعم التقني لتطبيقات وزارة الصحة الإلكترونية، خدمة الإحالات الطبية وطلبات العلاج، خدمة الشكاوى والبلاغات، خدمة استقبال الاقتراحات والأفكار الإبداعية، خدمة الاستفسارات العامة ).