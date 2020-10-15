يوفّر 936 وحدة.. “الوطنية للإسكان” تُطلق “سرايا الجوان” ضمن المرحلة الثانية لمشروع “مرسية” شمال الرياض

أطلقت الشركة الوطنية للإسكان المرحلة الثانية لمشروع مرسية – “سرايا الجوان” ضمن مشاريع ضاحية الجوان الواقعة شمال الرياض، كأحد المشاريع تحت الإنشاء التي تنفذها الشركة بالتعاون مع القطاع الخاص، لتوفّر936 وحدة سكنية من نوع تاون هاوس بمساحات وتصاميم متنوعة تلبي كافة احتياجات الأسرة السعودية، ويمكن للأسر الراغبة في حجز ومعاينة الوحدات زيارة مركز سكني الشامل بالرياض، التابع لبرنامج “سكني” أحد برامج وزارة الإسكان، أو عبر موقع وتطبيق “سكني” الإلكتروني.

وأوضحت الشركة أن المشروع يقع على مساحة تتجاوز 491 ألف متر مربع، ويأتي ضمن المرحلة الثانية لمشروع مرسية الذي تنفذه الشركة الوطنية للإسكان بالتعاون مع عدد من المطورين العقاريين المؤهلين، ضمن ضاحية “الجوان” الممتدة على موقع استراتيجي غرب مطار الملك خالد الدولي على مقربة طرق محورية ورئيسية يسهل الانتقال منها وإليها، ويتميز المشروع بتصاميمه المميزة ضمن بيئة عصرية توفر الرفاهية، وبأسعار تبدأ من 769 ألف ريال وبأسعار شهرية مُيسرة، بالإضافة إلى تكامل الخدمات والمرافق.

ويأتي مشروع “سرايا الجوان” ضمن مشاريع “مرسية المرحلة الثانية”، والتي تنفذها الشركة الوطنية للإسكان كمطور رئيسي بالتعاون مع مطورين عقاريين فرعيين، وتتجاوز مساحة المشروع في مرحلته الثانية أكثر من 5 ملايين متر مربع، ويوفّر أكثر من 9 آلاف وحدة سكنية متنوعة تستوعب أكثر من 50 ألف نسمه، ويضم عدد من المرافق والخدمات التي تحقق جودة الحياة للأسرة السعودية، ضمن ضاحية الجوان التي تمتد على مساحة 11,499,220 وتوفر 22,488 وحدة سكنية متنوعة تتسع لأكثر من 125 ألف نسمة.

ويأتي المشروع ليعكس الدور الريادي الفاعل الذي تعمل الشركة على تحقيقه بالتعاون مع الشركات المتخصصة لتوفير مزيدٍ من المشاريع المستقبلية بما يساعد الأسر على التملّك السكني بالاستفادة من برنامج “سكني” حول مناطق المملكة، إذ تمثل المرحلة الثانية من مشروع “مرسية” في ضاحية الجوان بالرياض أحد مستهدفات الشركة لتوفير أحياء سكنية نموذجية تلبّي رغبات المواطنين بالحصول على المسكن المناسب بمواصفات مميّزة ضمن شراكات نوعية مع المطورين العقاريين المؤهلين من ذوي الخبرة والكفاءة في تطوير البنى التحتية والتشييد والبناء.