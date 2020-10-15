“فلكية جدة” تعلن بداية موسم هالات الشمس

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، إن هالة الشمس أو هالة 22 درجة (نصف قطرها) من الظواهر البصرية التي يمكن ملاحظتها الآن بسهولة حول قرص الشمس في قبة السماء عندما تكون مهيأة الظروف الجوية مثالية، نظرًا لأن النصف الشمالي للكرة الأرضية يتعمق في الخريف باتجاه فصل الشتاء، لذلك تصبح السحب الجليدية أكثر شيوعًا، بعبارة أخرى هذا هو موسم هالات الشمس كالتالي تظهر بالصورة الملتقطة بسماء السعودية؛ مدينة جدة في وقت سابق.

تحدث هالة الشمس داخل الغلاف الجوي لكوكبنا ويمكن رؤيتها في كافة أنحاء الكرة الأرضية ضمن الغيوم الرقيقة الضبابية الباردة التي تحتوي على بلورات الجليد على شكل قلم الرصاص طويلة ورقيقة مع ستة جوانب حتى في الطقس الحار فالهواء على ارتفاع 10 كيلومتر يكون بارداً مثل اي مكان آخر.

البلورات الجليدية تشبه المنشور والمرايا حيث تعكس وتكسر ضوء الشمس بين أسطحها وربما ينقسم إلى ألوان بسبب التشتت وترسل عامود من الضوء في اتجاهات مستقلة، حيث تقوم ملايين البلورات الجليدية بالتألق والبريق على ارتفاع 4 إلى 8 كيلومتر أعلى طبقة التروبوسفير من غيوم ضبابيه لتشكل هذه الهالة من الضوء.

يلاحظ أن الجزء الداخلي من الهالة بلون أحمر باهت وإلى الخارج يبدأ ألون في التلاشىء تدريجيا إضافة أن السماء داخل الهالة مظلم، وذلك بسبب عدم وجود بلورات جليدية تلألأ هناك.

هالة الشمس هي دوما بنفس القطر بغض النظر عن موقعها في السماء، وفي بعض الأحيان يكون بعض الأجزاء من الدائرة الكاملة مرئي فقط، ويمكن أن تتشكل الهالة أيضا حول أعمدة إنارة الشوارع في الطقس البارد جداً عندما تقوم بلورات الجليد التي تسمى غبار الألماس بالطفو في الهواء على ارتفاع منخفض.

هناك ظواهر بصرية شائعة تتصل بقطرات الماء أكثر من بلورات الجليد والتي تشمل قوس قزح وحلقات اصغر حول الشمس تسمى “الإكليل”.

يشار إلى أنه عندما يتم النظر إلى الهالات الشمسية أو أي من الظواهر المتصلة بالشمس يجب حماية العين، ويجب عدم التحديق إلى الشمس ولو للحظة ويفضل أن يتم حجب الشمس خلف حافة مبنى، ويجب أخذ الحيطة والحذر عند تصوير الهالات خاصة عندما تكون الشمس غير محجوبة وتقع في مجال الرؤية ومن الخطير النظر إلى الشمس من خلال باحث الكاميرا.