“طبية مكة” تطلق خدمة “اسألني” لتحسين وتجويد تجربة المريض

أطلقت مدينة الملك عبدالله الطبية، عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، خدمة (اسألني) والتي تعنى بتسهيل وتجويد تجربة المرضى في تقديم الخدمات وتيسير الوصول اليها، وذلك ضمن خططها الاستراتيجية لتحسين وتجويد خدماتها للمستفيدين من المرضى وذويهم.

وأوضح نائب المدير العام للمدينة الطبية الدكتور فواز تركستاني، بأن المدينة الطبية تسعى من خلال ماتقدمه من خدمات بالوصول إلى تطبيق أعلى معايير الجودة للمستفيدين من خدماتها وأن تكون تجربة المرضى وذويهم مميزة وميسرة وتحقق الرضى، ومن هذا المنطلق عمل كل من مركز تجربة المريض بالتعاون مع مركز التطوع والشراكات المجتمعية بإطلاق خدمة “اسألني” والتي تهدف إلى التسهيل على المراجعين ومساعدتهم في إنجاز أعمالهم والحصول على الخدمات الطبية خلال وقت قصير عبر الاتصال والتواجد الميداني ضمن فريق مخصص من المتطوعين والمتطوعات المؤهلين تحت إشراف مركز تجربة المريض خاصةً أن المدينة تضم العديد من المراكز الطبية، بالإضافة إلى الأقسام المتخصصة بالتماشي مع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة ضد فيروس كورونا المستجد.

وأضاف “تركستاني”، بأنه أيضًا تعمل الخدمة على تيسير التواصل بين المرضى المنومين وذويهم خلال أوقات محددة خصوصًا ضمن الإجراءات الحالية الوقائية لفيروس كورونا والتي تقتضي منع المرافقين والزيارات ليتم طمأنتهم والإجابة عن استفساراتهم وتحقيق متطلباتهم بكل يسر وسهولة.

وأكد أن العمل مستمر لتقديم أفضل الخدمات وأجودها على جميع المستويات ومختلف الخدمات لتحقيق تطلعات وطموحات القيادة الرشيدة التي دائما مع تحرص، وتؤكد أن المريض أولا.

يذكر أن المدينة فعّلت خدمة العيادات الافتراضية للتواصل مع المرضى بنفس أوقات عياداتهم عبر الاتصال وكذلك خدمة إيصال الأدوية للمرضى الذين لديهم أوامر إعادة صرف إلى منازلهم مجانا داخل وخارج منطقة مكه منذ بدء الجائحة لتعزيز جودة وتميز الخدمات المقدمة للمرضى.