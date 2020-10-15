الحكومة اليمنية: سنواصل جهود الإفراج عن جميع المختطفين في سجون الحوثي

أكدت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، أنها ستواصل جهود الإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين في سجون ميليشيا الحوثي.

ودعتن المجتمع الدولي للضغط على الحوثيين لتنفيذ كل الاتفاقيات.

وفي السياق ذاته، دعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، للتحقيق في تصفية أسرى في معتقلات الحوثي.

وكانت وسائل إعلام يمنية، قالت إن الطائرة الثانية التي تنقل أسرى الحكومة الشرعية، وصلت من صنعاء إلى سيئون.

وذكرت أن مطار صنعاء، استقبل اليم الخميس، طائرة رابعة على متنها أسرى لميليشيا الحوثي ضمن صفقة تبادل مع الحكومة الشرعية.

يشار إلى أن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أعلن في وقت سابق، اليوم، عن وصول (19) أسيرًا من قوات التحالف إلى قاعدة الملك سلمان الجوية، من بينهم (15) أسيرًا سعوديًا و(4) أسرى سودانيين.