النيابة العامة توقع اتفاقية مع مركز الدراسات والبحوث القانونية

وقعت النيابة العامة ومركز الدراسات والبحوث القانونية في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، اليوم، اتفاقية مشتركة بهدف تفعيل التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات.

وقع الاتفاقية بالمقر الرئيس للنيابة العامة بالرياض، فضيلة الشيخ عبدالله بن ناصر المقبل وكيل النيابة العامة المساعد للتحقيق والدكتور رامي بن خليل نيازي المدير العام لمركز الدراسات والبحوث القانونية في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وقال المقبل إن النيابة العامة من خلال هذه الاتفاقية تؤكد على توثيق أوجه التعاون مع المراكز الحكومية المختصة بالبحوث والدراسات، بهدف الاستفادة المشتركة بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة (٢٠٣٠م).

من جانبه قال نيازي إن هذه الاتفاقية تأتي في ظل السعي الحثيث المشترك بين النيابة العامة ومركز الدراسات والبحوث القانونية لتطوير العملية العدلية والاستفادة من الخبرات المتوفرة، بما يعزز التعاون المشترك لبناء قوانين وأنظمة عدلية تخدم الوطن والمواطن والمقيم.