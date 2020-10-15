عاجل .. الغذاء والدواء” تلزم موقعا إلكترونيا بإزالة 242 إعلانًا مخالفًا .. و السبب خطير

ألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء أحد المواقع الالكترونية بإزالة 242 إعلانًا مخالفًا ومضللًا تحمل ادعاءات تغذوية أو طبية، وتسوِّق لمنتجات وأجهزة طبية بدون تصريح.

وأوضحت “الهيئة” أنه جرى رصد تلك الإعلانات خلال شهر أغسطس الماضي، وتضمنت 148 مخالفة للائحة التنفيذية لنظام الغذاء، و94 مخالفة للائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية ولائحة نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية.

وتنوعت الإعلانات المخالفة بين ادعاءات تغذوية وصحية، ومدى صلاحية المواد الغذائية لاستخدامها في الوقاية والتخفيف أو العلاج من مرض أو اضطراب مما يخالف اللوائح الفنية والتعاميم الصادرة من الهيئة، وتداول مستحضرات صيدلانية وعشبية قبل تسجيلها لدى “الهيئة”، وبيع وتسويق أجهزة ومنتجات طبية بدون تصريح، والإعلان عن بيع مستحضرات صيدلانية غير مسجلة ومجهولة المصدر.

وتنص المادة 39 من “لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية” على وجوب أخذ موافقة “الهيئة” على صيغة المادة الدعائية أو الإعلانية، وضرورة احتواء المواد الدعائية والإعلانية والمنشورات الموجهة للأشخاص المعنيين باستخدام الأجهزة والمنتجات الطبية على المعلومات المتوافقة مع احتياجاتهم، وأن يكون لدى الأشخاص المعنيين بتسويق الأجهزة والمنتجات الطبية المعلومات الكافية عنها بما يكفل تقديم المعلومات الصحيحة الخاصة بتسويقها.

ودعت الهيئة العامة للغذاء والدواء المستهلكين إلى شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدرها، كما يمكن الإبلاغ عن مثل تلك المخالفات على المنتجات الخاضعة لإشراف “الهيئة” عبر مركز الاتصال الموحد على الرقم (19999)، أو من خلال تطبيق “طمني” المتاح على نظامي التشغيل “IOS” و “أندرويد”.