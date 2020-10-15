وفاة والدة السجين السعودي في أمريكا حميدان التركي

انتقلت إلى رحمة الله والدة السجين السعودي الشهير في أمريكا حميدان التركي، وأعلنت الأسرة أن الصلاة عليها الساعة ستكون الرابعة عصرا في مقبرة شمال الرياض.

وفي مايو الماضي، انتهت جلسة قضائية للنظر في قضية السجين السعودي الأشهر في الولايات المتحدة الأمريكية، بطريقة غير متوقعة، تركت مصير التركي غير واضح حتى الآن.

وقال تركي التركي، نجل السجين حينها إن إدارة السجن الذي يحتجز فيه والده، منعته من حضور الجلسة القضائية التي تعقدها لجنة يُطلق عليها اسم “برول” أو “لجنة الإفراج المشروط”، دون أن يوضح إن كان ذلك منع اللجنة من إصدار قرار بشأن مصير السجين الموقوف منذ 13 عامًا.

ومرَّ 13 عامًا على اعتقال حميدان التركي في الولايات المتحدة، منذ أن كان طالب دكتوراه سعودي مبتعث من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في قسم اللغة الإنجليزية، لتحضير الدراسات العليا في “الصوتيات”، وحاصل على الماجستير بامتياز مع درجة الشرف الأولى من جامعة “دنفر” بولاية كولورادو في الولايات المتحدة.

واعتقل حميدان التركي مع زوجته سارة الخنيزان، للمرة الأولى في شهر نوفمبر من العام 2004، بتهمة مخالفة أنظمة الإقامة والهجرة، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد فترة قصيرة.

واعتقل مجددًا في العام 2005 بتهمة اختطاف خادمته الإندونيسية، وإجبارها على العمل لديه دون دفع أجرها، وحجز وثائقها، وعدم تجديد إقامتها، وإجبارها على السكن في قبو غير صالح لسكن البشر، حيث حُكم عليه بالسجن 28 عامًا.

وفي العام 2011، قررت المحكمة تخفيف الحكم عليه من 28 عامًا إلى 20 عامًا، وذلك لحسن سلوكه وتأثيره الإيجابي، بحسب شهادة آمر السجن.

لكن السجين وعائلته ومحاميه، يسعون إلى إقناع القضاء الأمريكي بإطلاق سراحه، أو ترحيله إلى بلاده كي يقضي باقي فترة محكوميته في السجون السعودية.

ويقول التركي، إنه بريء من جميع التهم الموجهة إليه، وإنها لفقت ضده بعد أن رفض العمل لصالح وكالة الاستخبارات الأمريكية ضد بلاده، وأمضى سنوات من عمره في السجن، تعرَّض خلالها لمعاملة سيئة في السجون، ومحاولات اغتيال على يد مسجونين خطرين، على حد قوله.