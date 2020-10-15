شؤون المسجد النبوي: دخول المصلين من الرجال للزيارة والصلاة في الروضة الشريفة على 4 فترات

أكدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية عند زيارة الروضة الشريفة.

وأكدت أنه للدخول للزيارة والصلاة في الروضة الشريفة يجب وجود تصريح فعال عبر تطبيق اعتمرنا، مشيرة إلى أن الطاقة التشغيلية للدخول للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما 11880 زائر في اليوم الواحد، وأن الطاقة التشغيلية للصلاة في الروضة الشريفة للرجال 1650 مصلٍ في اليوم الواحد .

وتابعت: دخول المصلين من الرجال للزيارة والصلاة في الروضة الشريفة على أربع فترات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة الظهر وبعد صلاة العصر بعد صلاة المغرب”.

وقالت وكالة شؤون المسجد النبوي، عبر حسابها في “تويتر”، للزيارة والصلاة في الروضة الشريفة اتبع الآتي:

– التسجيل عبر تطبيق اعتمرنا.

– الالتزام بالتعليمات.

– إحضار السجادة الخاصة بك.

– تجنب المصافحة.

– الحضور في الموعد المحدد.

– لبس الكمامة.

– غسل اليدين وتعقيمها.

– الالتزام بعلامات التباعد.