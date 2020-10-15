لوسيانو فيتو يقترب من الهلال

كشفت وسائل إعلام أجنبية عن اتفاق الهلال مع نجم سبورتنج لشبونة لوسيانو فيتو بقيمة 11 مليون يورو حتى ديسمبر المقبل لعام ٢٠٢٣ م.

ويعد النجم الأرجنتيني ذو الـ 26 عاما من أبرز لاعبي النادي البرتغالي وانتقل لأندية عدة طيلة السبع السنوات الماضية من راسينغ كلوب و فياريال وأتليتكو مدريد وفالنسيا وفولهام وسبورتينغ لشبونه بفترات إعارات وانتقالات.