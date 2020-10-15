مطالبات لمرور الرياض بضبط تجاوزات سائقي الدراجات الهوائية (فيديو)

أبدى عدد من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، استياءهم من انتشار سائقي الدرجات الهوائية في الشوارع الرئيسية بمنطقة الرياض، وقال عدد منهم إن أكثر قائديها يسيرون في الطرق الرئيسية دون اعتبار للأنظمة المرورية أو إجراءات السلامة.

ورصدت عدسة “الوئام” عددا من السائقين الذين يتخطون السيارات في شارع تركي بن عبدالعزيز الأول بالرياض.

ويقود السائقون درّاجاتهم وسط المركبات بأعداد كبيرة، غير مبالين بوسائل السلامة كما يتجاوزون الإشارات المرورية، وطالب متابعون مرور الرياض بإيقاف مثل هذه التجاوزات خاصة بعد انتشارها مؤخرا.

كما اشتكى عدد من مرتادي شارع التحلية في الرياض، (طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز)، من تواجد الدرجات الهوائية على الأرصفة وكثرتها ما يتسبب في مضايقة المارة.

يذكر أن عددا من مستخدميها يرجعون ذلك إلى ممارسة الأنشطة الرياضة إلا أن بعضهم لا يتقيد بأنظمة السلامة معرضين أنفسهم والآخرين للخطر.

يشار إلى أن نظام المرور يحظر على قائدي الدراجات الهوائية السير في مجموعات متراصة، بل فرادى وخلف بعضهم البعص محاذين للجانب الأيمن من الطريق.

كما تشترط الأنظمة المرورية اتخاذ كافة وسائل السلامة والوقاية أثناء قيادة الدراجات الهوائية والنارية ومنها ارتداء خوذة.

وأمس الأول ضبطت إدارة مرور محافظة جدة ممثلة بشعبة السير، 17 دراجة هوائية مخالفة؛ بسبب سيرها وسط الطريق العام، على شكل مجموعة متراصة ما يعيق الحركة المرورية ويعرض قائدي تلك الدراجات وعابري الطريق للخطر.