النصر والاتحاد يعلنان إغلاق القضية المتنازع عليها بينها

اتفقت إدارتا النصر والاتحاد، اليوم، على طي خلافاتهما وإغلاق القضية المرفوعة بينهما، وانتهاج التعاون في ميادين مشتركة جديدة أهمها انتقالات اللاعبين، وسط توقعات بصدور بيان مشترك بين الناديين الليلة وفقاً لمصادر خاصة بـ”الرياضية”.

ونشب خلاف بين إدارة النصر ونظيرتها في الاتحاد سبتمبر الماضي على خلفية إتهام الثاني للنادي العاصمي، بمفاوضته فهد المولد والحارس فواز القرني بطريقة غير قانونية، وتقديم شكوى رسمية إلى اتحاد الكرة.

وهو الأمر الذي نفاه نادي النصر وقتها ببيان وضح من خلاله اللبس الذي صاحب في القضية، مؤكداً احترامه للنادي الغربي.