بالصور: وفاتان واصابتان في حادث تصادم بجنوب جدة

لقي اثنان مصرعهما، وأصيبا شخصان آخرين بإصابات متفاوتة ما بين حرجة وبسيطة، إثر تصادم سيارة على طريق الساحل قبل كبرى السنابل جنوب محافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبو زيد، أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا فجر اليوم الجمعة بوقوع حادث تصادم سيارة على طريق الساحل، وعلى الفور توجهت اربع فرق إسعافية والقائد الميداني معتز الباشا إلى موقع البلاغ.

وأضاف أنه تم تسجيل اربعة حالات بينها حالتا وفاة، وحالة حرجة، وحالة بسيطة، وتم تقديم الخدمة الاسعافية الطارئة للمصابين، ونقلت الحالة الحرج لأقرب منشأة صحية.