حلول ذكية لمعوقات الاستثمار النسائي في المملكة

ناقشت لجنة سيدات الأعمال بغرفة الرياض في اجتماعها الذي عقدته برئاسة الاستاذة عبير الحوقل الخطط والبرامج التي تضمنتها الاستراتيجية الخاصة بعمل اللجنة خلال الدورة الحالية، والتي تهدف من خلالها لتعزيز دور سيدات الأعمال في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير مشاريعهن الاستثمارية.

وأوضحت الحوقل أن الاجتماع استمع لعدد من المقترحات حول برامج الاستراتيجية وآلية تنفيذها مشيرة الى ان الهدف الأساسي لهذه البرامج هو تلبية احتياجات سيدات الاعمال والنهوض بمشاريعهن، مبينة أن اللجنة ستركز على دعم قطاع الأعمال النسائي بتبني عددا من الحلول الذكية لمواجهة تحديات القطاع، وبما يمكن سيدات الاعمال من الاستفادة من فرص الاستثمارية في (رؤية 2030).

وأشارت الحوقل الى إن اللجنة ستتواصل مع الجهات ذات العلاقة بالقطاع لإيجاد حلول جذرية للقضايا التي تواجه قطاع الاعمال النسائي، إضافة الى زيادة نسبة مشاركة السيدات في سوق العمل، موضحة أن الاجتماع وافق على عقد ورشة عمل لمناقشة استراتيجية اللجنة والاستفادة مما يطرح فيها من مقترحات.