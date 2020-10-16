شاهد التفاصيل: وظائف شاغرة في برنامج خدمة ضيوف الرحمن

أعلن برنامج ضيوف الرحمن عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة درجة البكالوريوس وذلك للعمل في مدينة جدة.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المتاحة هي:

مساعد مدير علاقات الأفراد : People Relationship Assistant Managery

ومن ضمن الشروط: بكالوريوس موارد بشرية إدارة أعمال وخبرة 3 سنوات في مجال الموارد البشرية ويفضل من لديهم شهادة CIPD أو SHRM

محلل تخطيط استراتيجي: Strategic Planning Analyst

ومن ضمن الشروط: بكالوريوس إدارة أعمال, هندسة, علم معلومات, اقتصاد, إحصاء أو ما يعادلهم وخبرة لا تقل عن سنتين في الاستشارات الإدارية أو تحليل الأعمال.

وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي:

https://www.linkedin.com/jobs/search/?f_C=35577008&geoId=92000000