شاهد التفاصيل: وظائف شاغرة في برنامج خدمة ضيوف الرحمن

أعلن برنامج ضيوف الرحمن عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة درجة البكالوريوس وذلك للعمل في مدينة جدة.
وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المتاحة هي:
مساعد مدير علاقات الأفراد : People Relationship Assistant Managery
ومن ضمن الشروط: بكالوريوس موارد بشرية إدارة أعمال وخبرة 3 سنوات في مجال الموارد البشرية ويفضل من لديهم شهادة CIPD أو SHRM
محلل تخطيط استراتيجي: Strategic Planning Analyst
ومن ضمن الشروط: بكالوريوس إدارة أعمال, هندسة, علم معلومات, اقتصاد, إحصاء أو ما يعادلهم وخبرة لا تقل عن سنتين في الاستشارات الإدارية أو تحليل الأعمال.
وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي:
https://www.linkedin.com/jobs/search/?f_C=35577008&geoId=92000000