ألمانيا: 7334 إصابة كورونا جديدة

أعلن معهد روبرت كوخ للسيطرة على الأمراض في ألمانيا اليوم الجمعة تسجيل 7334 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال آخر 24 ساعة.

وسجلت ألمانيا أمس الخميس 6638 حالة جديدة وهو ما كان يمثل رقما قياسيا جديدا كأعلى رقم يومي في ألمانيا منذ بداية الجائحة.

وكانت ذروة الإصابات السابقة بلغت 6300 حالة يوميا في أواخر مارس ولكن من المحتمل أن عدد الحالات كان أكبر بكثير في ذلك الوقت حيث تم توسيع قدرة إجراء الفحوصات بشكل كبير منذ ذلك الحين.

وهناك مخاوف من ارتفاع عدد المرضى الذين يعانون من كوفيد19- والذين يتلقون علاجاً مكثفاً. وأمس، كان هناك 655 مريضا في العناية المركزة، مع خضوع 329 للتنفس الصناعي.

وذكر معهد روبرت كوخ، أن ما لا يقل عن 348 الفا و 557 شخصا في ألمانيا أصيبوا بكوفيد19- منذ بداية الجائحة، بينما توفي 9734 شخصاً، بزيادة 24 حالة عن اليوم السابق.