فيتوريا يجدد عامين للنصر

تنهي إدارة نادي النصر، بقيادة الدكتور صفوان السويكت، في الأيام المقبلة، إجراءات تجديد عقد البرتغالي فيتوريا، بعقد يمتد إلى سنتين، مقابل 12 مليون يورو.

يذكر أن فيتوريا، وضع ملامح الموسم المقبل، وذلك بعد مطالبته بعدد من اللاعبين المحليين، وإعارة عدد منهم للأندية في خطة للاستمرار للحصول على البطولات والمنافسة.

وسجل البرتغالي عددا من الإنجازات مع الفريق، حيث حصل على دوري الأمير محمد بن سلمان، في أول نسخة وكأس السوبر، والوصول لمراحل متقدمة في دوري أبطال آسيا بعد خروجة أمام بيرسبوليس الإيراني بركلات الترجيح.