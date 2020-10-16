تقرير “سكني” يكشف أرقام مستفيديه وتحديثات البناء حتى شهر سبتمبر

كشف التقرير الشهري لبرنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، عن التطورات التي شهدها القطاع السكني من حيث أعداد الأسر السعودية المستفيدة من البرنامج، وتحديثات المشاريع التي يجري تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، وأعداد شهادات تحمّل ضريبة القيمة المضافة خلال شهر سبتمبر الماضي، والخدمات الإلكترونية التي يقدمها موقع وتطبيق “سكني”.

وأوضح التقرير، استفادة 31,948 أسرة خلال شهر سبتمبر، بينهم 12,231 أسرة سكنت منازلها، ليصل إجمالي الأسر التي استفادت من جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها البرنامج منذُ مطلع العام 285,762 أسرة، منها 96,633 أسرة سكنت منازلها، فيما فضّلت الأسر المستفيدة الأخرى خيارات الوحدات تحت الإنشاء ضمن الضواحي، والأراضي السكنية والبناء الذاتي، ويمكن الاطلاع على التقرير كاملاً على الرابط https://sakani.housing.sa/sakani-reports.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي أعداد شهادات تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المنزل الأول منذ انطلاق البرنامج وحتى نهاية شهر سبتمبر بلغت 335,332 شهادة، منها 72,666 شهادة للمستفيدين من خارج الوزارة، و262,666 شهادة لمستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، بهدف زيادة نسب التملك بين المواطنين.

كما أبرّز التقرير الخدمات والإجراءات الإلكترونية المُيسرة التي يُقدمها تطبيق “سكني” من استحقاق فوري، واستعراض الخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة، والحجز الفوري للوحدات والأراضي، وإصدار عروض الأسعار، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، وإصدار شهادات تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، واختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونياً، وتوثيق وإصدار عقود الإيجار، والتنازل الإلكتروني عن الدعم السكني بين الزوجين.

كما أستعرض التقرير مستجدات تحديثات البناء في 58 مشروعاً توفر أكثر من 100 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين شقة وفيلا وتاون هاوس موزعة في أكثر من 16 مدينة حول المملكة، وتسليم عدد من الوحدات ضمن المشاريع تحت الإنشاء، والمشاريع السكنية الجاهزة والتي بلغ عددها 42 مشروعاً بمتوسط أسعار 350 ألف ريال، والتي تمتاز بجاهزيتها للسكن وتكامل البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة فيها.

وتناول التقرير الشهري الأراضي السكنية وتطوير المخططات، حيث تتيح وزارة الإسكان من خلال موقع وتطبيق “سكني” الإلكتروني استعراض الأراضي وحجزها بشكل إلكتروني، ضمن 205 مخططاً سكنياً يوفر أكثر من 175 ألف قطعة أرض سكنية تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة، ويمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة المنصة الإلكترونية لبرنامج “سكني” من خلال الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map.

يُذكر أن وزارة الإسكان من خلال برنامج “سكني” تسعى لتمكين الأسر السعودية من امتلاك مسكنها الأول من خلال تقديم مجموعة من الخيارات التي تلبّي تطلّعاتها وتتناسب مع قدراتهم لتيسير الحصول على المسكن المناسب بشكل أسرع وسعر أقل ضمن خيارات متعددة ودفعة أولى ميسرة، سعياً لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 وفقاً لأهداف برنامج الإسكان- أحد برامج رؤية المملكة 2030 –.