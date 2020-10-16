الوحدة يتعاقد مع العويشير بعد انتهاء عقده مع النصر

وقع عبدالله العويشير لنادي الوحدة مساء اليوم ليمثل فرسان مكه الموسم المقبل الذي ينطلق غدا.

ويعد عبدالله من العناصر المخضرمة التي تطمح الأندية باستقطابه حيث مثّل الفتح والنصر وأحد والشباب وحاليا الوحدة وسبق وأن مثل منتخبنا الوطني بوقت سابق.

أعلن مجلس إدارة نادي الوحدة، تعاقده مع العويشير لمدة 4 مواسم قادمة.

وكان العويشير قد انتقل إلى صفوف الشباب، على سبيل الإعارة من النصر، في يوليو 2019، لمدة موسم.

العويشير كان قد انضم لنادي النصر من نادي الفتح عام 2018، حيث سبق له وأن مثل ناديا “أحد، والشباب”، على سبيل الإعارة.