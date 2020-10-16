سجلت أكثر من 1.1 مليون وفاة حول العالم بفيروس كورونا، وفق تعداد لفرانس برس انطلاقاً من مصادر رسمية، اليوم الجمعة، في الـ 15:00 بتوقيت غرينيتش.
وفي الإجمال، سجّلت وفاة 1.100.056 شخصاً من أصل 38.997.267 إصابة.
ويلاحظ أن نحو وفاة واحدة من أصل 5 سجّلت في الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضرراً في العالم بالوباء، بـ 217798 وفاة، و 7.985.356 إصابة، تليها البرازيل بـ 152460 وفاة و5.169.386 ملايين إصابة، ثم الهند بـ112161 وفاة و7.370.468 ملايين إصابة.
كورونا يحصد أكثر من مليون وفاة عالميا
سجلت أكثر من 1.1 مليون وفاة حول العالم بفيروس كورونا، وفق تعداد لفرانس برس انطلاقاً من مصادر رسمية، اليوم الجمعة، في الـ 15:00 بتوقيت غرينيتش.