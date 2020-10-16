كورونا يحصد أكثر من مليون وفاة عالميا

سجلت أكثر من 1.1 مليون وفاة حول العالم بفيروس كورونا، وفق تعداد لفرانس برس انطلاقاً من مصادر رسمية، اليوم الجمعة، في الـ 15:00 بتوقيت غرينيتش.

وفي الإجمال، سجّلت وفاة 1.100.056 شخصاً من أصل 38.997.267 إصابة.

ويلاحظ أن نحو وفاة واحدة من أصل 5 سجّلت في الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضرراً في العالم بالوباء، بـ 217798 وفاة، و 7.985.356 إصابة، تليها البرازيل بـ 152460 وفاة و5.169.386 ملايين إصابة، ثم الهند بـ112161 وفاة و7.370.468 ملايين إصابة.