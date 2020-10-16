العدد الأكبر في السعودية.. إثيوبيا تتخذ قرارا بشأن مواطنيها في الخارج

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، الجمعة، اتخاذها قرارا بشأن مواطنيها الموجودين في خارج البلاد، ويخص العدد الأكبر منهم المتواجدين في المملكة العربية السعودية.

ونشرت الخارجية الإثيوبية، بيانا عبر وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، قالت فيه إنها قررت إعادة 993 مهاجرا إثيوبيا من 3 دول، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي في المؤتمر الصحفي، إن 953 من المهاجرين الاثيوبيين تم إعادتهم من المملكة العربية السعودية و5 من تنزانيا و35 من جيبوتي.

وتابع بقوله “تم تنفيذ عدد من الأنشطة الدبلوماسية المثمرة، خلال الأسابيع الماضية”.