ترامب: 100 مليون جرعة من لقاح كورونا وسنقدمه مجانا لكل محتاج

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده على التوصل للقاح كورونا قبل نهاية العام الجاري.

وأشار ترامب، في مؤتمر انتخابي بولاية فلوريدا، إلى أن اللقاح سوف يتم توفيره بالمجان لكل من يحتاجه داخل الولايات المتحدة.

وقال إنه من المقرر توفير 100 مليون جرعة من اللقاح الذي تناوله أثناء فترة إصابته بالوباء، بعد الاطمئنان بشكل كامل على فاعليته، موضحاً أن الأولوية في ذلك ستكون لكبار السن.

وأضاف ترامب في مؤتمره أن عدد كبار السن في الولايات المتحدة يقدر بـ 54 مليوناً وأن إدارته ستواصل تقديم الدعم اللازم لهم خاصة فيما يتعلق بآثار وباء كورونا.

ويحاول الرئيس الأمريكي تكثيف جولاته الانتخابية منذ تعافيه من كورونا أملاً في حسم مارثون البيت الأبيض لصالحه والفوز بولاية ثانية، في الانتخابات التي ينافسه فيها المرشح الديمقراطي، جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وفجر الجمعة، علق ترامب خلال فاعلية انتخابية على إصابته قائلاً: “أشعر الآن أنني بصحة ممتازة، وأن عودته السريعة لحياته الطبيعية تأتي لأنه رئيس لديه التزام تجاه شعبه وعليه مقابلة الناس والاستماع إليهم والتعرف على مشكلاتهم ، فالناس يحبونني ولا يمكن أن اختبئ منهم في قبو بسبب فيروس كورونا”.