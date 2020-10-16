تعليم القصيم تعالج أرصدة موظفيها من الإجازات.. وتعليم مكة يوضح دور المرشد والوكيل في #منصة_مدرستي

شرعت الإدارة العامة للتعليم في منطقة القصيم في معالجة أرصدة موظفيها التي تزيد أرصدتهم عن ١٤٤ يوما بنهاية عام ١٤٤٢.

جاء ذلك في خطاب لإدارة تعليم القصيم حصلت “الوئام” على نسخة منه.

ووجه الخطاب بإبلاغ المنسوبين وتوقيعهم بالعلم ودخولهم عن طريق حساباتهم بنظام فارس، والتأكد من الرصيد الزائد من صلاحية الخدمة الذاتية للموظف – الإجازات – طلب إجازة – الأرصدة.

من جانبه، أوضحت الإدارة العامة للتعليم في منطقة مكة المكرمة بعض الصلاحيات للمرشد/ة الطلابي /ة ولوكيل المدرسة وذلك نظرا لما يتطلبه الظرف الاستثنائي للعمل عن بعد من خلال منصة مدرستي وبناء على ما ورد في الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام الإصدار الثالث حيث تكون متابعة غياب الطلاب والاتصال بأولياء الأمور وإشعارهم بذلك من ضمن واجبات وكيل المدرسة لشؤون الطلاب حسب ما ورد من واجبات تخصه في الفقرتين (۱۳و۲۳) في الدليل المشار إليه أعلاه.

وعليه يتابع المرشدة الطلابي /ة متكرري الغياب والتأخير وتقديم الخدمات الإرشادية المناسبة لهم بعد حصرهم من وكيل شؤون الطلاب ومعرفة مسببات غيابهم عن المنصة ومتابعة المستوى التحصيلي لهم.