سياسي تركي بارز: جفت حلوقنا من تحذير أردوغان وحكومته من ردة فعل الشعب السعودي #مقاطعه_المنتجات_التركيه

قال نائب حزب الشعب الجمهوري عن منطقة هاتاي، محمد قوزال منصور “كنت أحذر أردوغان والحكومة التركية منذ سنة ونصف حتى جفت حلوقنا من ردة فعل السعوديين ولم يرد أحد. كما تأتي إشارات مماثلة من دول مع السعودية مثل الإمارات والمغرب وتونس. ولكن حكومتنا لا حياة لمن تنادي”.

وجاء ذلك تعليقاً على مقاطعة السعوديين والمغاربة المنتجات التركية، وفقا لصحيفة “قرار” التركية.

وأشار نائب حزب الشعب الجمهوري عن منطقة هاتاي إلى الأزمة الاقتصادية الحالية والآثار السلبية التي خلّفتها الجائحة، مشددًا على عدم القدرة على تحمل خسارة أي سوق، وأردف “على الرغم من كل المعلومات والوثائق والأدلة، فإن السعودية لم تفرض حظرًا رسمياً. إذا لم يتم حل المشكلة فإن إفلاس المُصدِّرين سيكون أمرًا حتميًا”.

أدى التهجم السياسي التركي إلى رأي عام بمقاطعة السعودية للمنتجات التركية، فيما دعا رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية إلى المقاطعة، بتصريحه الذي قال فيه “لن نتعامل مع أي شيء تركي”. وتُجرى دعوات تحث أنقرة على اتخاذ خطوة ضد السعوديين.

وقال نائب حزب الشعب الجمهوري عن منطقة هاتاي محمد قوزال منصور، في المؤتمر الصحافي الذي عقده البرلمان التركي حول دعوات المقاطعة السعودية: “نحن نعاني من أزمة اقتصادية. وهناك آثار سلبية خلّفتها الجائحة، ليس لدينا القدرة على تحمل خسارة أي سوق، لهذا السبب يجب أن تحل هذه المشكلة بأقصى سرعة ممكنة”.