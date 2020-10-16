عجز مالي أمريكي غير مسبوق بـ 3.132 تريليون دولار

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، عن أ، عجز الميزانية في الولايات المتحدة في السنة المالية 2020 بلغ مستوى غير مسبوق عند 3.132 تريليون دولار، وهو أكثر من ثلاثة أمثال العجز في 2019، وذلك بسبب الإنفاق الضخم على الإنقاذ المرتبط بفيروس كورونا.

والعجز أكثر من مثلي الرقم القياسي السابق البالغ 1.416 تريليون دولار المسجل في السنة المالية 2009، عندما كانت الولايات المتحدة تواجه أزمة مالية.

وتوقعت الحكومة الأمريكية في بداية السنة المالية 2020، والتي انتهت في 30 سبتمبر(أيلول)، عجزاً بـ1 تريليون دولار، قبل أن تبدأ إجراءات العزل المرتبطة بفيروس كورونا في مارس (آذار).

وفي سبتمبر آخر شهور السنة المالية، كان عجز الميزانية 125 مليار دولار، مقارنةً مع فائض بـ 83 مليار دولار في سبتمبر 2019، حسب الوزارة.