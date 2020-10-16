رسميا.. الاتفاق يتعاقد مع المغربي أزارو لمدة موسمين

أعلن الاتفاق اليوم تعاقده مع المهاجم المغربي وليد أزارو لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم ثالث، قادماً من الأهلي المصري.

وقال الاتفاق في موقعه على الإنترنت: “نجحت إدارة نادي الاتفاق بالفوز بخدمات المهاجم المغربي وليد أزارو لقيادة هجوم الفريق لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم ثالث، بعد شراء عقده من الأهلي المصري.

“جرت مراسم توقيع العقد بحضور الرئيس التنفيذي للنادي معاذ العوهلي، بعد خضوع أزارو للفحوصات الطبية بنجاح”.

وسبق للمهاجم المغربي اللعب للفريق على سبيل الإعارة الموسم الماضي، حيث خاض سبع مباريات سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع هدفاً.

ويستهل الاتفاق، الذي احتل المركز الثامن الموسم الماضي، مشواره في الدوري باللعب خارج أرضه مع الاتحاد بعد غد الأحد.