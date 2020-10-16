متحدث “نزاهة”: سنسترد كافة أموال قضايا الفساد والعقوبات تنتظر المتورطين #عاجل

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، أحمد الحسين، أبرز العقوبات المنتظرة للمتطورين في قضايا الفساد التي تم الكشف عنها.

وقال متحدث نزاهة، خلال برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، إن الهيئة تمتلك إدارات معنية بقياس مؤشرات الفساد وإجراء الإحصاءات اللازمة حسب ما يتوفر لها من معلوما، وهناك منظمات دولية تصدر مؤشرات دورية بشأن مكافحة الفساد.

وأضاف أن العقوبات التي تنتظر المتهمين تفاوتت حسب الجريمة المرتكبة، وتصل عقوبة غسل الأموال إلى السجن 15 عاما، والرشوة إلى 5 سنوات، وكل متهم سيحصل على العقوبة المقررة لها حسب النظام.

وتابع أن الهيئة ستقوم باسترداد كافة الأموال التي تثبت التحقيقات أنه تم الحصول علها دون وجه حق، وأن البلاغات تمكن الهيئة من تتبع المؤسسات المتورطة في فساد مالي.