الملكية الفكرية: غرامة 75 ألف ريال على شخص نشر مصنفا بحثيا في مجلة علمية دون إذن مؤلفه

غرمت هيئة الملكية الفكرية، أحد الأشخاص مبلغًا قدره 75 ألف ريال، بسبب انتهاكه لمصنف بحثي وتقديمه لمجلة علمية دون الحصول على إذن كتابي أو موافقة من صاحب الحق.

وذكرت الهيئة عبر “تويتر” أن أحد الأفراد قام بالاعتداء على الحقوق الفكرية والأدبية لمؤلف، وذلك بالاعتداء على مصنفه البحثي وتقديمه إلى مجلة علمية، دون الحصول على إذن كتابي أو موافقة من صاحب الحق.

وقررت الهيئة تعويضًا على المدعى عليه، قدره 25 ألف ريال وغرامة قدرها 50 ألف ريال. وإلزامه بسحب المصنف المرسل إلى المجلة العلمية.

وأشارت إلى أن الحصول على إذن كتابي لاستخدام المصنفات الأدبية والفنية من صاحب الحق، يجنب العقوبة ويحترم حقوق الملكية الفكرية.