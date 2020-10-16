السديس يؤم المصلين بالمسجد النبوي في صلاة العشاء غدا السبت

يؤم الرئيس العام ‏لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس المصلين في صلاة العشاء بالمسجد النبوي الشريف ليوم غد السبت ويتوجه إلى المصلين بكلمة توجيهية بهذه المناسبة، بمناسبة التوجيه الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين ‏الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بإبقاء المسجد النبوي مفتوحاً على مدار الساعة، وتمكين رواده من الصلاة والزيارة ليلاً.

يذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالتها لشؤون المسجد النبوي قد استعدت لاستقبال زائري الروضة الشريفة بحزمة من الإجراءات الاحترازية التي تهدف منع وصول جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) إلى المصلين والزائرين.