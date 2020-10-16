وماذا عن المرتزقة السوريين؟.. نائب تركي يحرج وزير داخلية أردوغان

أحرج نائب تركي وزير داخلية أردوغان عندما وجه له أسئلة بشأن تجنيد مرتزقة سوريين للحرب بالوكالة بدلا عن تركيا في جبهات خارجية.

لكن الوزير التركي بدلاً من إجابات مفصلة على أسئلة طرحها النائب التركي المعارض عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، أيكوت أردوغدو، قدم إجابة مقتضبة بشأن تجنيس مقاتلين سوريين أرسلتهم أنقرة إلى ليبيا للقتال.

وطرح النائب سؤالاً للوزير عبر أمانة السر في البرلمان عن تجنيس السوريين الذين ذهبوا للقتال في ليبيا لمدة ستة أشهر، وسط غياب أي معلومات تؤكد أو ترفض هذه المزاعم عبر موقع الوزارة.

وأشار أردوغدو إلى تراجع ترتيب جواز السفر التركي، حسب مؤشر “هينلاي”، إلى المرتبة 55 عام 2020، بعدما كان 38 عام 2014، إثر قرار منح الجنسية التركية لمن يشتري عقارات مقابل 250 ألف دولار.

ووجه عدة أسئلة عن القوانين المتبعة لعمليات التجنيس وعدد الحاصلين على الجنسية التركية الاستثنائية منذ عام 2011.

غير أن جواب صويلو كان مقتضباً جداً، واكتفى بالقول: “يتم تنفيذ الأعمال والمعاملات المتعلقة بالجنسية التركية وفقاً لقانون الجنسية التركية رقم 5901، واللوائح الخاصة بتنفيذ قانون الجنسية التركية”.

وبعد الرد المقتضب للوزير، والذي تجاهل مجموعة من الأسئلة، قال أردوغدو مخاطباً صويلو: “تذكر، أنا أطرح هذا السؤال نيابة عن الناس. ضمن السلطة التي تلقيتها من الدستور وحسب الدستور، يجب الإجابة على هذا السؤال بشكل كامل وصحيح. ما قمتم به هو عدم احترام للدستور والشعب”.

كما خاطب أردوغدو رئيس مجلس النواب، مصطفى شنطوب، على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: “فيما يلي أسئلة محددة طرحتها على وزير الداخلية، سليمان صويلو، وإجابة الوزير جاءت كما لو كان يسخر. أنت رئيس البرلمان، أنت مسؤول عن حماية حقوق وقانون النواب، عليكم أن تطالبوا بالتوقف عن هذا الإهمال”.