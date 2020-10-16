البنتاجون: واشنطن وباريس تشددان على ضرورة وقف إطلاق النار في إقليم كاراباخ

أعلن البنتاجون، السبت، أن واشنطن وباريس تشددان على ضرورة وقف إطلاق النار في إقليم كارابخ بين أرمينيا وأذربيجان.

وقبل إعلان البنتاجون بساعات، كشفت وزارة الاقتصاد الأرمينية الجمعة عن تقديمها مبادرة تقضي بفرض حظر على استيراد البضائع التركية، على خلفية التصعيد العسكرى فى منطقة قره باغ المتنازع عليها بين باكو ويريفان

وأفادت الوزارة الأرمينية بأن المقترح الذي طرحته على النقاش يقضي بفرض حظر على استيراد السلع تركية الصنع لمدة ستة أشهر، اعتبارا من 31 ديسمبر القادم، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي على خلفية دعم أنقرة العلني لأذربيجان في ضد جمهورية قره باغ.

ولفتت الوزارة إلى أن هذا الإجراء يمنع تركيا من تحقيق الأرباح التي بإمكانها استخدامها لاحقا في دعم حملة أذربيجان في منطقة قره باغ و”يحول دون تسلل تهديدات مختلفة إلى أراضي أرمينيا”، وأوضحت أنها تنوي استبدال الواردات التركية بالبضائع المستوردة من دول أخرى ومحلية الصنع، محملة في الوقت نفسه أنقرة المسؤولية عن عرقلة استعادة الاستقرار في المنطقة، وأشارت الوزارة الأرمينية إلى أن حجم الصادرات التركية إلى يريفان بلغت 268.1 مليون دولار أمريكي في عام 2019.