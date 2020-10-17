شاهد التفاصيل: 145 وظيفة للجنسين في القطاع الخاص بالرياض

أعلن مركز التدريب والتوظيف في غرفة الرياض عن توفر 145 وظيفة شاغرة للرجال والنساء من حملة الثانوية العامة فما فوق.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف بالمسميات والتفاصيل التالية :

وظائف شركة الماجد للعود – للرجال (بائع- ممثل مبيعات).

الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية – للرجال (مهندس جودة-فني ميكانيكي-فني الإلكترونيات).

شركة أسواق عبدالله العثيم – للرجال (كاشير- بائع).

مكتب عبدالله الشايب للاستشارات الهندسية – للرجال (مهندس سلامة-مهندس معماري-مسوق عقاري-ممثل مبيعات).

شركة صلة لتمكين العمل – للرجال (مهندس ميكانيكا-مهندس كهرباء-مهندس مدني

محاسب-أخصائي توظيف).

شركة صلة لتمكين العمل – للنساء (مسؤول تسويق هاتفي – عن بعد-خدمة عملاء).

مكتب عبدالله الشايب للاستشارات الهندسية – للنساء (مصمم داخلي-مسوق عقاري-مشرف حسابات التواصل).

وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي:

http://www.riyadhchamber.com/job_opp.php