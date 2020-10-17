إسرائيل والبحرين توقعان اتفاقاً مرحلياً

توقع إسرائيل والبحرين غداً الأحد، اتفاقاً مرحلياً ينص على إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، يتضمن فتح سفارتين.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي، أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفين منوتشين سيرأس الوفد الإسرائيلي-الأمريكي المشترك المقرر وصوله إلى المنامة غداً الأحد، حيث تقام مراسم التوقيع.

وذكرت الهيئة أن إسرائيل استجابت لطلب البحرين عدم التوقيع في هذه المرحلة على معاهدة سلام شاملة.

وغادر وفد أمريكي برئاسة منوتشين واشنطن الليلة الماضية في طريقه إلى الشرق الأوسط، في جولة تشمل إسرائيل والبحرين ودولة الإمارات.

كانت البحرين والإمارات وقعتا في واشنطن الشهر الماضي اتفاقين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.