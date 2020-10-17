بعد إصابة أحد حراسه بـ”كورونا”.. رئيس ألمانيا يدخل الحجر الصحي

أعلنت متحدثة باسم مكتب الرئاسة الألمانية اليوم (السبت)، دخول الرئيس الألماني فرانك – فالتر شتاينماير، الحجر الصحي، بعد ثبوت إصابة أحد حراسه الشخصيين بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المتحدثة بعد ظهر اليوم أن الرجل المصاب هو من الفرقة التابعة للهيئة الاتحادية لمكافحة الجريمة، وأنه واحد من الفئة الأولى في الأشخاص المخالطين للرئيس، وتابعت أن شتاينماير أجرى اختباراً للكشف عن «كورونا»، وأن النتيجة لم تصل بعد، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد وضعت نفسها قيد الحجر المنزلي بشكل احترازي لمدة قاربت أسبوعين في نهاية مارس (آذار) الماضي، لأنها خالطت طبيباً تبينت لاحقاً إصابته بـ«كورونا».

كانت ميركل أجرت آنذاك ثلاثة اختبارات للكشف عن «كورونا»، وجاءت نتائجها جميعاً سلبية.