إدارية بمدرسة في الطائف: مديرتي تطالب بحضوري رغم مخالطتي لزوجي المصاب بكورونا

ناشدت إحدى الموظفات الإداريات في مدرسة بالطائف مدير تعليم الطائف ووزير التعليم التدخل في إنصافها من قائدة إحدى المدارس الثانوية بالحوية والتي رفضت توجيهات مدير التعليم ومدير إدارة الموارد البشرية بالإدارة والتي نصت وضوحاً خلال مخاطبات رسمية – تحتفظ بنسخة منها – على أن يُعلق حضورها للمدرسة 9 أيام بعد أن خالطت زوجها المصاب بكورونا وقالت الإدارية بالمدرسة و صاحبة الشكوى مها القرشي، للوئام إن قائدة المدرسة رفضت تلك التوجيهات بطريقة متسلطة،و ضاربةً بها عرض الحائط بناء على توجيهات هاتفية تتلقاها – حسب كلامها – من مركز الإشراف التربوي بالحوية . وطالبت إلادارية في برقيتها، التي حصلت الوئام على نسخه منها بلجنة تحقيق في محاولة القائدة الإلتفاف على التوجيهات الملكية والوزارية التي تقضي بتعليق حضور أي موظف لمقر العمل في حال ثبت أنه مخالط لمصاب بكورونا .

وقالت الإدارية إن مديرة المدرسة غير خاضعة لنظام تدوير المديرين والمديرات إذ لازالت مديرة بنفس المدرسة منذ 10 سنوات، وهو الأمر الذي يخالف أنطمة الوزارة والتي تنص على وجوبية تدوير قائدي المدارس .

وفي نهاية البرقية العاجلة ناشدت الإدارية بتشكيل لجنة تحقيق من وزارة التعليم ومن إدارة التعليم ومن هيئة مكافحة الفساد في إخفاء خطابات رسمية بقصد الإضرار بوظيفتها و تجاهل التوجيهات .