آخر تطورات #كورونا عالميا.. بريطانيا تسجل 16171 إصابة جديدة

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم.

وفي آخر التطورات، أظهرت البيانات الحكومية اليوم السبت أن بريطانيا سجلت 16171 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وذلك مقارنة مع 15650 إصابة في اليوم السابق، وارتفع معدل الإصابة بشكل حاد في الأسابيع القليلة الماضية، مما دفع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وزعماء إقليميين آخرين إلى فرض قيود أشد صرامة.

وأظهرت البيانات أن بريطانيا سجلت 150 حالة وفاة جديدة، صعودا من 136 حالة أمس.