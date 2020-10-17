هيئة سوق المال: شركات وهمية تستغل مشاهير السوشال ميديا لتضليل المتابعين.. والعقوبات ستطال كل معلن

أكد مساعد وكيل هيئة سوق المال، محمد المعمر، أن هناك شركات وهمية تستغل مشاهير السوشال ميديا للترويج لها وتضليل المتابعين، والعقوبات ستطال كل معلن.

وقال في مداخلة لبرنامج “120” المذاع على قناة الإخبارية، إن مشاهير مواقع التواصل الذين يروجون لشركات الفوركس الوهمية سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية ضدهم وإحالتهم إلى القضاء لنشرهم إعلانات مضللة.

وأوضح أن اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من المتاجرة بالأوراق المالية، عملت على تجفيف منابع وصول تلك الشركات الوهمية إلى المستثمرين داخل المملكة عبر حجب مواقعها في الإنترنت وملاحقة المروجين لها عبر مواقع التواصل.

وبين أن أفضل الممارسات العالمية للتعامل مع الاحتيال المالي هو رفع مستوى الوعي، بعدم تزويد أي شخص بالبيانات الشخصية.