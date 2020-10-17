كاد يتسبب في كارثة.. فيديو متداول لقائد مركبة يفقد الوعي على طريق سريع بالرياض

تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو يوثق لحظة اصطدام قائد مركبة في حالة غير طبيعية وكأنه فاقد الوعي بالحاجز الإسمنتي على طريق سريع بالرياض.

وأظهر الفيديو لحظة الاصطدام، والتي كادت أن تتسبب بكارثة لولا الحاجز الإسمنتي على الطريق لمسافة طويلة، واتضح من متابعة الفيديو وتعليق المصور أن السائق في حالة غير طبيعية.

وظهرت دورية مرور إلى جوار المركبة الظاهرة في الفيديو تحاول إيقافها، فيما أوضح ناشطون أن دوريات المرور تمكنت بالفعل من إيقاف المركبة ومنع الكارثة قبل وقوعها، وتفاجأت أنه في حالة فقدان للوعي.