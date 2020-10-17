الهلال الأحمر بالمدينة يصدر خطته التشغيلية للزيارة والصلاة في الروضة الشريفة

تبدأ هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة صباح يوم غداً الأحد بتنفيذ الخطة التشغيلية للزيارة والصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي الشريف بالتعاون مع وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف و وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة وذلك بناءً على الموافقة الكريمة بفتح الزيارة والصلاة في الروضة الشريفة .

اكد ذلك المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي مبينا بانها تهدف الى تقديم الخدمات الطبية الاسعافية الطارئة و فحص المصلين و تطبيق الإجراءات الوقائية من خلال الفرق التطوعية التابعة للهيئة .

ونوه السهلي الى ان الخطة شملت تمركز فرق إسعافية وتشغيل سبعة مواقع للفرق التطوعية الرجالية والنسائية تشتمل مهامها على التغطية الإسعافية و تطبيق الإجراءات الإحترازية و فحص درجة حرارة المصلين وتتكون الفرق التطوعية الإسعافية الواحدة من متطوعان الى ثلاث متطوعين فيما تتكون فرق الفحص من خمسة متطوعيين كحد ادنى .

وقد تم تجهيز اكثر من 200 متطوع ومتطوعة للعمل في ضمن هذه الخطة بما يتماشى مع الإشتراطات الموضوعة من قبل الهيئة ، حيث تم مشاركة المتطوعين في الفرضية المقامة من قبل وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي الشريف للدخول للروضة الشريفة اليوم السبت .

و تم تجهيز المتطوعين بالدورات اللازمة حسب الاحتياج قبل البدء بالتنفيذ و يشتمل التجهيز للتطوع على 9 عربات كهربائية و اجهزة طبية داخل الحقائب الإسعافية الموجودة مع كل فريق كما تم تخصيص احدى القنوات اللاسلكية لتيسير اعمال التطوع الإسعافي بالمسجد النبوي .

واختتم السهلي بأنه يشرف ويقف على تنفيذ الخطة مدير فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة د. احمد بن علي الزهراني . مبينا ان جميع المراكز الاسعافية حوالي المسجد النبوي هي على استعداد كامل للخدمات الإسعافية على مدار الساعة .

ويمكن الإنضمام للفريق التطوعي من خلال موقع الهيئة التطوعي على الرابط

https://srcavolunteer.srca.org.sa/