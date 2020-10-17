السديس يدشن جهاز التطهير والتعقيم بالأوزون بالمسجد النبوي

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، جهاز التطهير والتعقيم بتقنية (تك الأوزون) ضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية للمسجد النبوي والروضة الشريفة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والقضاء على الميكروبات سواء العالقة في الجو أو على الأسطح.

وأشاد معالي الرئيس العام بتسخير التقنية والأساليب الحديثة في مكافحة جميع الأوبئة والميكروبات، مؤكداً على ضرورة تسخير كافة الإمكانات لضمان سلامة زائري المسجد النبوي الشريف، وشدد معاليه على ضرورة مواكبة كل جديد في مجال محاربة العدوى والفايروسات وغيرها داخل الحرمين الشريفين.

يذكر أن هذه التقنية سبق استخدامها بالمسجد الحرام في مصلى الإمام أسفل المكبرية الجنوبية، والكعبة المشرفة، لتطهير وتعقيم الأسطح والسجاد بالأوزون وتم تركيب أجهزة تعقيم وحدات نظام شبكات التكييف المغلقة، و كذلك تعقيم الأرضيات و السجاد بوحدات متنقلة، كما يعد التعقيم بالأوزون صديقاً للبيئة والإنسان بدون أي مخلفات كيميائية.