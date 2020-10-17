نائب إيراني يدعو خامنئي لإعدام روحاني

طالب النائب الإيراني عن التيار الأصولي المتشدد، مجتبى ذو النوري، والذي يرأس لجنة الأمن القومي البرلمانية، المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي بأنه يجب أن يأمر بإعدام الرئيس حسن روحاني، بسبب مواقف الأخيرة المطالبة بالمفاوضات مع الولايات المتحدة.

وجاء هذا التصريح التهكمي رداً على تصريحات لروحاني، تحدث فيها عن “صلح” الإمام الحسن بن علي مع الخليفة معاوية بن أبي سفيان، في إشارة إلى ضرورة التفاوض في الأوقات الحرجة.

وكتب ذو النوري في تغريدة عبر “تويتر”، الجمعة، مخاطبا روحاني بالقول: “يا سيد روحاني، إذا كنت تبرر التفاوض مع العدو، بتبرير صلح الإمام الحسن مع معاوية، على أنها كانت إرادة أغلب الناس، فاليوم الغالبية العظمى من الشعب الإيراني غير راضية إلا بأقل من إقالتك ومعاقبتك”.

وأضاف: بمنطقك هذا يجب على المرشد الأعلى للثورة أن يأمر بإعدامك ألف مرة حتى ترضى قلوب أبناء شعبنا العزيز”.

وهاجم منافسو روحاني من التيار المتشدد موقفه الأخير، وفسروا تصريحاته على أنها مقدمة وتمهيد للتفاوض مع الولايات المتحدة.

وكان خامنئي قد ابتدع عام 2013 عبارة “المرونة البطولية” لتبرير قراره بالسماح لروحاني بإجراء المحادثات النووية عندما وصلت البلاد إلى حافية الانهيار الاقتصادي، ما أدى بعد عامين إلى إبرام الاتفاق النووي ورفع العقوبات”.

لكن في ظل الوضع الحالي، ومع انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي الإيراني ومطالبته باتفاق جديد وشامل، واستمراره بسياسة الضغط القصوى، يقول منتقدو روحاني إن الوضع الحالي لم يعد من الممكن مقارنته بالوضع في زمن الإمام الحسن.