هوساوي يوّقع الليلة.. اكتمال محترفي الاتحاد الأجانب بعودة رودريغيز

أكدّت مصادر لـ”الوئام” عودة محترف نادي الاتحاد البرازيلي جاري رودريغيز المعار إلى فناربخشة التركي خلال اليومين المقبلين.

وبعودته يكون نصاب اللاعبين السبعة الأجانب قد اكتمل في الفريق الأول، يذكر أن رودريغيز قد وصل للاتحاد للمرة الأولى خلال فترة الانتقالات الشتوية من موسم ٢٠١٩/٢٠١٨ بدعم كامل من الهيئة العامة للرياضة حينذاك، ومن ثم تمت إعارته بعقد لمدة عامين إلى فناربخشة التركيخلال صيف ٢٠٢٠/٢٠١٩، ولكن رأت الإدارة هذا الموسم أن رودريغيز يلبي احتياج مدرب الفريق كاريبي إلى لاعب سريع في خانة الجناح الأيسر وفضّلت إعادته من الإعارة والاستفادة من خدماته خصوصاً في ظل تكفّل وزارة الرياضة برواتب اللاعب.

من جهة أخرى وصل إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة عند الثامنة والنصف مساء اليوم السبت الدولي السابق الخبرة الدفاعية عمرهوساوي للتوقيع على عقده الجديد مع الإتحاد ولمدة عام واحد قابل للتمديد إلى عام آخر، وكان عمر هوساوي قد اتفق على مخالصة مالية معفريقه السابق النصر مساء أمس الخميس بحثاً عن صورة جديدة بعد اتفاقه مع الاتحاد.