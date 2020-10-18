قتلى وجرحى بعد استهداف المستشفيات بشرق السودان

لقي شخص مصرعه فيما أصيب اخرون بينهم إمرأة في أحداث عنف شهدتها مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر بشرق السودان لليوم الثاني على التوالي.

وأستهدف المهاجمين مستشفى الولادة والمستشفى الإيطالى للأطفال ومستشفى العشى بمدينة بورتسودان ما اضطر السلطات الي اخلائها وتحويل المرضى إلى مستشفى المواني.

وكشفت قيادات من قبيلتي البني عامر والحباب بالخرطوم عن أحداث بولاية البحر الأحمر وقمع من قبل القوات النظامية لأبناء البني عامر مع اعتقال عدد منهم وايداعهم السجون.

وطالبت النظارات بقطع خدمة الإنترنت معتبرين وسائل التواصل الاجتماعي وسائل لإشعال الفتنة، وهددوا بقطع امداد الاستيراد و”تتريس” البحر الأحمر وإيقاف العمال عن العمل.

وحسب مصادر بالولاية تحدثت لوسائل الاعلام السودانية أن السلطات بالولاية أوقفت سيارات بداخلها علي سلاح أبيض يعتقد أنها لمتهمين في الأحداث.

وكشف المصدر عن اعتداء بالسلاح الأبيض داخل مستشفى الولادة ببورتسودان الأمر الذي اضطر الإدارة الصحية لإغلاق المستشفى وتحويل الحالات الحرجة لمستشفى المواني حتى عودة الأحوال لطبيعتها.