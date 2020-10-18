ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في السعودية

سجلت أسعار الذهب اليوم، الأحد، في السعودية ارتفاع طفيف، في التعاملات المبكرة صباح اليوم الأحد، في وقت تتراجع فيه الأسعار العالمية للمعدن النفيس بعد صعود الدولار.

وسجل سعر جرام الذهب في المملكة عيار 24 نحو 229.20 ريال (61.12 دولار)، مقارنة بنحو 229.07 ريال (61.09 دولار) السبت.

أما سعر جرام الذهب عيار 21 فسجل نحو 200.56 جنيه (53.48 دولار)، مقابل 200.44 جنيه (53.45 دولار)، يوم أمس.

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وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 171.90 ريال (45.84 دولار)، مقارنة مع 171.81 ريال (45.81 دولار).

وانخفض الذهب لدى إغلاق الجمعة متجها صوب تكبد أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع، فيما يتمسك الدولار بارتفاعه بينما يُبدو تقديم المزيد من التحفيز المالي في الولايات المتحدة أمرا مستبعدا قبل الانتخابات الرئاسية.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1903.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0631 بتوقيت جرينتش، ليخسر 1.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1907.50 دولار.

وعالميا، سحب المستثمرون العالميون قرابة 26 مليار دولار من صناديق النقد على مدى الأسبوع الماضي وضخوا 17.6 مليار دولار في السندات و8.6 مليار دولار أخرى في أسواق الأسهم، وثالث أكبر مبلغ على الإطلاق في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

وفي ظل وضعهم المال في كل شيء، قال بنك أوف أمريكا إن المستثمرين ضخوا 1.2 مليار دولار أيضا في صناديق الذهب. وسجلت الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري دخول تدفقات بقيمة 1.8 مليار دولار.