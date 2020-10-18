ضبط 1110 مخالفة في المنشآت التجارية بمكة المكرمة

نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة الأسبوع الماضي 5112 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة، أسفرت عن ضبط 1110 مخالفة عبر إدارة التفتيش بفرع الوزارة .

وتأتي هذه الجولات الرقابية التفتيشية للتأكد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين ، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال .

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستقبل البلاغات عن المخالفات عبر تطبيق “معاً للرصد”، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد “19911 “