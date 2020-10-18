خطة لإنقاذ أكبر شركة طيران متكاملة الخدمات في الهند.. بعد إشهار إفلاسها

وافقت لجنة من الدائنين لشركة “جيت إيرويز إنديا” الهندية للطيران على خطة إنقاذ للشركة التي أشهرت إفلاسها، ما يجعل عملية مستمرة منذ 16 شهرا لاسترداد المستحقات للمقرضين توشك على الانتهاء، حسب وكالة “بلومبيرج” للأنباء.

ووفقا لـ”الألمانية”، قبل مقرضو شركة “جت إيرويز” الخطط المقدمة من موراري لال جالان وفلوريان فرتش، رجلي الأعمال، طبقا لما ذكرته الشركة في تقرير لها أمس، لم تقدم خلاله مزيدا من التفاصيل عن مقدمي العطاءات أو اقتراحاتهم.

وشركة “جيت إيرويز” كانت قد أشهرت إفلاسها في عام 2019 بسبب فشلها في سداد ديون كبيرة، ما يعكس تعثر قطاع الطيران في البلاد. وسلطت وكالة “بلومبيرج”، أخيرا الضوء على أزمة الديون التي تعيشها الشركة التي تعد أكبر شركة خطوط جوية متكاملة الخدمات في الهند.

وأضافت أن “الشركة الهندية تكبدت خسائر فادحة خلال الأعوام الـ12 الماضية، ويبلغ صافي ديونها 72.99 مليار روبية “نحو مليار دولار”، في ظل ارتفاع الضرائب والمنافسة الشديدة حتى 2019.

وأوردت الوكالة أن “جيت إيرويز إنديا” لم تقدم تقريرا عن وضعها المالي في نهاية ديسمبر الماضي، إلا أن حسابات “بلومبيرج” تظهر أن لدى الشركة سيولة نقدية بنحو 3.55 مليار روبية، لكنها تخلفت عن سداد قروض مستحقة بحلول 31 ديسمبر 2019، وتأخرت عن مدفوعات للموظفين.