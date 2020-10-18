باب رزق جميل: توفير 15 ألف فرصة عمل

كشفت شركة باب رزق جميل للتوظيف، إحدى مبادرات مجتمع جميل، عن عدد فرص العمل التي تمكنت الشركة من المساعدة في تحقيقها خلال التسع الأشهر الأولى من سنة 2020م، إذ إستطاعت عبر موقعها الالكتروني وقنوات التواصل أن تساعد في توفير حوالي 15 ألف فرصة عمل وبلغت نسبة توظيف الذكور 96.53%. وأظهرت النتائج أن اعلى النسب في عدد فرص العمل تم تسجيلها في مجال توصيل الطلبات عبر المنصات الإلكترونية خلال فترة الإغلاق.

وعلى صعيد البرامج، فقد نجح برنامج تحسين، الذي يهدف إلى دعم الشباب من خلال فرص عمل موسمية ومؤقتة تساعدهم في الحصول على دخل إضافي، في تحقيق أكبر عدد لفرص العمل حيث ساعد في توفير 12,730 فرصة عمل للإناث و الذكور خلال التسع أشهر الأولى من السنة، تلاه برنامج توطين الذي يعمل على المساعدة في دعم المنشآت لتوطين الوظائف وتطبيق القرارات الوزارية وذلك من خلال توفير 1159 فرصة عمل للكوادر البشرية المؤهلة، في حين حقق برنامج تيسير، الذي يعنى بتمكين الشباب من إكتساب الخبرة في مجالات مختلفة ومرنة بإستثمارالوقت وزيادة الدخل، من تحقيق 790 فرصة عمل.

وتوزعت النتائج على كافة مناطق المملكة العربية السعودية، حيث حازت مدينة جدة على أعلى عدد لفرص العمل وصلت إلى 2807 فرصة عمل، تليها مكة 2309، وأبها 1438، والطائف 1211 فرصة عمل، والدمام 1151 فرصة عمل، والرياض 970 فرصة عمل . وشهدت هذه المدن أعلى نسب الطلب على مندوبي التوصيل.

الجدير بالذكر أن باب رزق جميل للتوظيف قد ساهم في المساعدة في توفير أكثر من 331 ألف فرصة عمل للشباب والشابات السعوديين منذ بداية النشاط في عام 2005م، وقام بخدمة الشركات في أكثر من 110 مدينة سعودية.