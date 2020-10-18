الأندية السعودية تتحد لتجاوز عقبة الحصول على الرخصة الآسيوية

أكد الناقد الرياضي عبدالعزيز الغيامة، أنَّ الأندية السعودية اتفقت فيما بينها على تأجيل المستحقات المالية، ليتاح لهم الحصول على الرخصة الآسيوية.

وقال الغيامة في تصريحات لبرنامج «الديوانية» عبر القنوات الرياضية السعودية: «من أجل الحصول على الرخصة الآسيوية هناك معايير يجب تحقيقها، من بينها معايير إدارية ومالية وفنية».

وأضاف: «حتى هذه اللحظة لم تقرر رابطة المحترفين أي شيء بخصوص الرخصة الآسيوية، سواء باستبعاد نادٍ من عدمه فهذا الكلام سابق لأوانه».

وتابع الغيامة: «الأندية السعودية اتفقت فيما بينهما على عدم المطالبة بالمستحقات المالية المترتبة على القضايا التي بينهم، وقد تم الاتفاق على تأجيلها حتى يتاح للأندية الحصول على الرخصة الآسيوية».

يشار إلى أنَّ كرة القدم السعودية تشارك كل موسم في دوري أبطال آسيا بـ4 أندية، ويعد الهلال هو حامل لقب البطولة الآسيوية 2019 بعدما تغلب في المباراة النهائية على اوراوا ريد دياموندز الياباني.