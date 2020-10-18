لتقوية قاعدته الرأسمالية.. “السعودي الفرنسي” يعتزم إصدار صكوك محلية

أعلن البنك السعودي الفرنسي اليوم الأحد، عن اعتزامه إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالريال السعودي.

وأوضح البنك في بيان له على السوق المالية السعودية “تداول” أنه قام بتعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال بشكل منفرد كمدير لسجل الاكتتاب ومنسق رئيسي ومدير رئيسي للطرح الخاص المحتمل.

وأكد البنك أن قيمة الطرح ستحدد عدد الصكوك المصدرة وقيمتها وفقاً لظروف السوق.

كما أشار إلى أن الهدف من الطرح هو تقوية القاعدة الرأسمالية للبنك وفقاً لإطار اتفاقية بازل 3، مبينة أن الطرح المحتمل يخضع للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وأكد البنك أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، كما أنه يخضع لشروط وأحكام الصكوك.

ولفت البنك أنه سيقوم بالإعلان لمساهميه عن أية تطورات جوهرية أخرى في حينها